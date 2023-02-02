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تحارب السرطان منذ سنوات.. ياسمين غيث تطلب الدعوات: الورم كبير ولازم عملية

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تحارب السرطان منذ سنوات.. ياسمين غيث تطلب الدعوات: الورم كبير ولازم عملية

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ياسمين غيث
Native
Teads
الخميس، 02-02-2023 10:01 ص

 

 

أعلنت الممثلة ياسمين غيث عن خضوعها لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم كبير.

 

وقالت ياسمين غيث عبر فيسبوك إن حالتها تتطلب عملية خاصة وأن حجم الورم كبير ولم يستطع الأطباء إزالته عن طريق التدخل بالمنظار.

 

وكتبت ياسمين: "يا رب اللهم خير لي واختار لي، يا رب نجيني وهونها عليا، واشفيني واشفي كل مريض، خلاص الدكاترة أجمعوا أني لازم هعمل العملية قريب، وهتكون open chest مش منظار، حجم الورم أكبر من أنه يتشال بمنظار".

وأضافت: "ربنا اختار لي ده، وأنا راضية والله بس أنا خايفة".

وطالبت الممثلة الشابة من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل، قائلة: "هقول لكم قبلها بإذن الله، ادعولي كتير، ألف حمد وشكر ليك يا رب على كل حال".

 

وكانت ياسمين قد أصيبت بمرض السرطان قبل 5 سنوات، ولا تزال تعاني من خطورة المرض، وتتابع باستمرار حالتها مع الأطباء.

 

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