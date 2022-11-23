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بيان نهائي من النيابة يكشف سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بمصر

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أشرف طلفاح.
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الأربعاء، 23-11-2022 02:19 ص نسمه عبد الوهاب
أعلنت النيابة العامة ، أنه لا شبهة جنائية في وفاة الممثل الأردني أشرف طلفاح.

وأوضحت النيابة خلال بيان لها أن تحقيقاتها انتهت إلى عدم وجود جريمة في وفاة الممثل الأردني طلفاح، بعد اتخاذها كافة إجراءات التحقيق اللازمة لبيان حقيقة الواقعة. حسب "العربية .نت".

وتابع البيان، لم تسفر معاينة النيابة العامة لمسكن الممثل عن وجود أي آثار عنف تشير لوجود شبهة جنائية في الواقعة، كما سألت النيابة العامة عددًا من الشهود: مؤجر العقار محل سكن المتوفى، وشقيقه، وصديقه المقرب، والذين لم تقف النيابة العامة من شهادتهم على وجود دلائل على وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.

وكانت النيابة العامة قد تبينت وجود إصابات بجثمان المتوفى أثناء مناظرته، وندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية.

وأودعت مصلحة الطب الشرعي تقرير الصفة التشريحية الذي انتهى إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأنها تُعزَى إلى الحالة المرضية المزمنة والمتقدمة لرئتيه، وما ضاعفها من التهاب رئويٍّ شعبي حادٍّ، وارتفاع في ضغط الدم الذي أدى إلى أنزفة داخلية انتهت بالوفاة.
 

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