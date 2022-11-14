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اعتداء وحشي على فنان أردني في مصر وإصابته بنزيف في المخ

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اعتداء وحشي على فنان أردني في مصر وإصابته بنزيف في المخ

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الفنان الأردني
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الإثنين، 14-11-2022 09:11 ص

تعرض الفنان الأردني أشرف طلفاح، لاعتداء في مصر، مما أدى إلى دخوله في غيبوبة وتسبب له بنزيف حاد على الدماغ.

ومن جهته، أوضح نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي، أن الفنان طلفاح تعرض لاعتداء من مجهول سبب له نزيفًا في الدماغ وغيبوبة أثناء إقامته في مصر، بحسب "العربية.نت".

وأشار العبادي، إلى أن "طلفاح" يرقد حاليًا في المستشفى وهو في حاله خطيرة بعد إصابته بنزيف في الدماغ أدى لدخوله في غيبوبة.

وأكمل أنه تم التواصل مع السفير الأردني في مصر أمجد العضايلة، وهو يتابع مع السلطات الأمنية المصرية تفاصيل الحادثة.
 

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شريف مدكور يهاجم بعض المحجبات بسبب ملابسهن الضيقة: جسمك كله باين

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مذبحة كفر الشيخ.. تفاصيل العثور على مُسن وزوجته وابنهما قتلى داخل منزلهم

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