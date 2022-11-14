اعتداء وحشي على فنان أردني في مصر وإصابته بنزيف في المخ

الإثنين، 14-11-2022
09:11 ص
تعرض الفنان الأردني أشرف طلفاح، لاعتداء
في مصر
، مما أدى إلى دخوله في
غيبوبة وتسبب له بنزيف حاد على الدماغ.
ومن جهته، أوضح نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي، أن الفنان طلفاح
تعرض لاعتداء
من مجهول سبب له نزيفًا في الدماغ وغيبوبة أثناء إقامته في مصر
، بحسب
"العربية.نت".
وأشار العبادي، إلى أن "طلفاح" يرقد حاليًا في المستشفى وهو في
حاله خطيرة بعد إصابته بنزيف في الدماغ أدى لدخوله في غيبوبة.
وأكمل أنه تم التواصل مع السفير الأردني في مصر
أمجد العضايلة، وهو يتابع
مع السلطات الأمنية المصر
ية تفاصيل الحادثة.