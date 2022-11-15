نزيف وحروق في الجسم.. بيان من النيابة العامة حول وفاة فنان أردني بمصر

الثلاثاء، 15-11-2022
10:02 ص
أصدرت النيابة العامة
، بيانًا بشأن وفاة
المخرج والممثل الأردني أشرف طلفاح
على أراضيها.
وقالت النيابة العامة
، خلال بيانها المنشور عبر صفحتها الرسمية
بـ"فيسبوك"، إنها أمرت بإجراء الصفة التشريحية على جثمان
"طلفاح"، فور إخطارها بوفاة
ه.
وفي التفاصيل، ذكرت النيابة أنها تلقت بلاغًا من شرطة النجدة، أشار إلى أن
مشرف العقار، الذي يقيم فيه الفنان الأردني، رآه من شرفته ملقى على الأرض، ومن ثم
أبلغ الشرطة وأحد أقاربه، وتبين أنه في غيبوبة وما زال على قيد الحياة.
وأوضح البيان أن قريب الراحل أقر بأن الفنان الأردني مصاب بداء السكري،
وحاول أشقاؤه الاتصال به دون أي رد منه: "لم تتبين الشرطة آنذاك أي بعثرة
بمحتويات مسكنه، وأفاد أصدقاؤه وأقاربه الذين حضروا بوجود جميع متعلقاته كاملة دون
نقص، فاستُدعيت سيارة الإسعاف ونقل إلى المستشفى".
وذكرت النيابة أنه فور تلقيها بلاغ الشرطة توجهت إلى مسكن الفنان الراحل،
وتبين غياب أي آثار عنف على مقبض الباب الخارجي، أو حتى في الداخل.
ومن ثم، توجهت النيابة العامة
إلى المستشفى لاستجواب الفنان الأردني، لكن
تبين أنه ما زال فاقدًا للوعي ويخضع للمتابعة الطبية داخل وحدة الرعاية الحرجة:
"شاهدت من مناظرة جسده وجود آثار إصابات متفرقة به".
سألت النيابة الطبيبة المختصة فور ملاحظة الإصابات، وأكدت أن الفنان
الأردني جاء للمستشفى في حالة غيبوبة تامة، وبجسده إصابات متعددة بخلاف جروح وحروق
في مناطق متفرقة بجسمه: "بتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بنزيف في المخ
وتجمع دموي وارتشاح على الرئة".
وتوجهت النيابة العامة
لاحقًا بالسؤال إلى عدد من الشهود، متمثلين في مؤجر
العقار الذي يقيم فيه الفنان الراحل، وشقيقه، وصديقه المقرب، والذين بدورهم لم
يشيروا إلى أي دليل بشأن وجود شبهة جنائية، مؤكدين عدم رده على اتصالاتهم الهاتفية.
وتابع البيان: "صباح الإثنين تلقت النيابة العامة
إخطارًا بوفاة
المذكور، وانتقلت لمناظرة جثمانه وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية
على جثمانه لبيان سبب وكيفية إصابته، وأخذت عينات بيولوجية منه لبيان مدى وجود ما
يُشير لوجود شبهة جنائية في وفاة
ه".
وختمت النيابة: "جار استكمال التحقيقات لبيان حقيقة الواقعة".