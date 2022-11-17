الخميس 17 نوفمبر 2022
توقيت مصر 15:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أردوغان يتحدث عن قرب عودة العلاقات كاملة مع مصر

تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجأة عن سبب وفاة الفنان أشرف طلفاح

هبة قطب تستعين بدار الإفتاء: أحضنوا زوجاتكم أثناء النوم

566 فيديو جنسي.. حكم قضائي بسجن داعية شهير مثير للجدل 8658 عامًا

الأمير عبدالعزيز بن سلمان حديث المغردين بعد رده على فتاة طلبت منه تبنيها على الهواء

ارتفاع جديد.. الدولار يصعد في منتصف التعاملات أمام الجنيه

طارق النهري: السجن غيّر شخصيتي وطريقة تفكيري

بالصور.. مقتل ابنة وطليقة بطل مسلسل أرطغرل في انفجار إسطنبول

خطوة مفاجئة من شيرين تجاه والد حسام حبيب

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل في مهرب مخدرات

ADS
 

تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجأة عن سبب وفاة الفنان أشرف طلفاح

images
أشرف طلفاح
Native
Teads
الخميس، 17-11-2022 02:03 م


كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بجثمان الممثل الأردني أشرف سليمان طلفاح، أن الإصابات الظاهرية التي كانت بجسد المتوفي لم تؤد إلى وفاته وغير مؤثرة.

وتضمن تقرير مصلحة الطب الشرعي، أن "جميع الإصابات الظاهرية التي كانت بجسد المتوفي لم تؤد إلى وفاته وغير مؤثرة، وأن هناك 7 أطباء من الطب الشرعي باشروا أعمال التشريح، وتم سحب عينات من جثمان المتوفي وإرسالها إلى المعامل، لتحليلها ومقارنتها مع التاريخ المرضي للمتوفي، وسحب عينة وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لفحصها، وبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه".

وطلبت جهات التحقيق تقرير الطب الشرعي عن الصفة التشريحية، وما نتج عن عينات من أظافر الممثل الأردني أشرف طفيح، والأشياء التي تم التحفظ عليها من الشقة التي عُثر بها على جثته في 6 أكتوبر.

كانت جهات التحقيق، قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة، مفاده بأن مشرف العقار الذي يسكن فيه المتوفي؛ قد رآه من شُرفة مسكنه - مُلقًى على وجهه، فأبلغ النجدة التي بحضورِها وأحدِ أقارب المتوفي؛ تبين إصابته بغيبوبة، وأنه ما زال على قيد الحياة.

وأفاد قريب الفنان الأردني أشرف طلفاح، بإصابته بمرض السكري، وأن أشقاءه حاولوا الاتصال به منذ فترة دون أن يجيبهم، ولم تتبين الشرطة آنذاك أي بعثرة بمحتويات مسكنه، وأفاد أصدقاؤه وأقاربه الذين حضروا بوجود جميع متعلقاته كاملة دون نقص، فاستدعيت سيارة الإسعاف ونُقل للمستشفى.
 

إقرأ ايضا

thumbs_b_c_3922c1659ba8316fe14d6eb8548e3a71

أردوغان يتحدث عن قرب عودة العلاقات كاملة مع مصر

images

هبة قطب تستعين بدار الإفتاء: أحضنوا زوجاتكم أثناء النوم

images

566 فيديو جنسي.. حكم قضائي بسجن داعية شهير مثير للجدل 8658 عامًا

أخبار متعلقة

202006210111461146

مصر والسعودية توقعان صفقة حول طاقة الرياح

6374d3ef4236046ea566b826

عاجل... مصر تصدر قرارا هاما يخص الجزائريين

Capture

«الفيل الأزرق».. ماذا وجدوا في يد أشرف طلفاح بعد العثور عليه؟

135-005708-egyptian-public-death-ashraf-talfah_700x400

نزيف وحروق في الجسم.. بيان من النيابة العامة حول وفاة فنان أردني بمصر

IMG_٢٠٢٢١١١٤_١٢٠٤٠٧-1

وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بعد تعرضه لاعتداء في مصر

تنزيل

اعتداء وحشي على فنان أردني في مصر وإصابته بنزيف في المخ