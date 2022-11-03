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يخطفون فتاة وخطيبها ويعتدون عليها جنسيًا داخل سيارة لكنها أوقعت بهم بحيلة ذكية

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ارشيفية
Native
Teads
الخميس، 03-11-2022 02:45 م
استطاعت فتاة أردنية ، أن تترك خيطًا رفيعًا لرجال الأمن العام بالأردن، وأطاحت بثلاثة مجرمين ارتكبوا 6 جرائم بشعة بعدة مناطق خلال الفترة الممتدة من 2018- 2019.

وارتكب المُدانون الثلاثة عدة جرائم تمثلت في خطف فتاة من خطيبها ليلًا والاعتداء عليها في منطقة خالية، ورغم مقاومتها لهم وصلت إلى حد إلقاء نفسها من مركبتهم؛ إلا أنهم اعتدوا عليها.

وقبل أن تغادر مركبتهم خلعت عدسة لاصقة تستخدمها في عينها ورمتها في مركبة الجناة، وقرطًا كانت تلبسه في أذنيها، لتُقيم عليهم الدليل أمام القضاء، الذي تَوصل إلى تغليظ العقوبة بهذا الحكم.

فيما لم تكن هذه الفتاة الضحية الأولى ولا الأخيرة؛ بل تَبَيّن للمحكمة أن الجناة ارتكبوا أكثر من 6 جرائم من هذا النوع؛ حيث كان أسلوبهم هو خطف الفتيات والاعتداء عليهن.

بالإضافة لسكب الغاز على أجسادهن وتعذيبهن، والاعتداء على من يرافقهن سواء كان خطيبها أو أحد ذويها بطرق مختلفة، واستمروا على هذا الحال حتى استطاعت الفتاة الإيقاع بهم مدعومة بجهاز الأمن العام الذي جمع الأدلة من مسرح جرائمهم.

وتوصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى معاقبة اثنين منهما بالوضع في الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 45 سنة، والثالث لمدة 40 سنة.
 

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