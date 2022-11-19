إجراء جديد من الأردن بعد وصول جثمان الفنان الذي مات في مصر وأهله يرفضون التشريح

السبت، 19-11-2022
03:02 م
أجرت الجهات الطبية في الأردن كشفا حسيا على جثمان الفنان الأردني أشرف
طلفاح، بعد وصوله من مصر
.
وكشف نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي، عن رغبة ذوي الفقيد طلفاح بعدم
إجراء تشريح
آخر في الأردن، وانتظار صدور التقرير الطبي القطعي في مصر
.
ومن المقرر تشييع جثمان طلفاح عصر اليوم في مسقط رأسه بقرية جحفية في
محافظة إربد، مقدما التعازي لعائلة الفقيد والأسرة الفنية عامة. حسب الغد الأردنية .
وقد وصل جثمان الفنان الأردني الراحل أشرف طلفاح، إلي مطار الملكة علياء
بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك بعد أن تسلمت أسرته جثمانه من داخل مشرحة زينهم في
مصر
وتم نقله، لقسم الطب الشرعي في مستشفى البشير، مساء أمس الجمعة.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أكدت أنها تتابع عبر السفارة
الأردنية في القاهرة مع الجهات المصر
ية المختصة التحقيقات التي تجريها حول وفاة
الفنان الأردني أشرف طلفاح، رحمه الله، في جمهورية مصر
العربية الشقيقة.
وأكدت الوزارة أن المعلومات الأولية التي تلقتها السفارة من الجهات الأمنية
المصر
ية تشير إلى عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الوفاة.