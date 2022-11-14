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وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بعد تعرضه لاعتداء في مصر

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أشرف طلفاح
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الإثنين، 14-11-2022 01:23 م
ذكرت وسائل إعلام أردنية، أن الفنان أشرف طلفاح، توفي في مصر اليوم الإثنين، إثر تعرضه لاعتداء أمس الأحد دخل على إثره في غيبوبة.

ولم تذكر وسائل الإعلام الأردنية مزيدا من التفاصيل.
وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، متابعتها للحالة الصحية للفنان أشرف طلفاح.
وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، سنان المجالي، إن الوزارة تتابع "الحالة الصحية للفنان الأردني الذي يتواجد في قسم العناية الحثيثة في إحدى المستشفيات في جمهورية مصر العربية".’
وكان نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي، أوضح أن الفنان طلفاح تعرض لاعتداء من مجهول سبب له نزيفًا في الدماغ وغيبوبة أثناء إقامته في مصر، بحسب "العربية.نت".

وأشار العبادي، إلى أن "طلفاح" يرقد حاليًا في المستشفى وهو في حاله خطيرة بعد إصابته بنزيف في الدماغ أدى لدخوله في غيبوبة.

وأكمل أنه تم التواصل مع السفير الأردني في مصر أمجد العضايلة، وهو يتابع مع السلطات الأمنية المصرية تفاصيل الحادثة.
 

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