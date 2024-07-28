بيان من الداخلية بعد إلقاء فتاة نفسها من سيارة أجرة بعد تحرش السائق بها





كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن سقوط فتاة من سيارة خاصة بأحد تطبيقات التوصيل.

وقالت الداخلية، في بيان،: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن سقوط فتاة من سيارة خاصة بأحد تطبيقات النقل الذكى بالجيزة، مما أسفر عن إصابتها، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إحدى الفتيات «تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية» بأنها حال إستقلالها سيارة «تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى» لنقلها من منطقة المهندسين إلى محل إقامتها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حاول قائد السيارة التحرش بها فقامت بإلقاء نفسها مما أدى لحدوث إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وفر قائد السيارة هاربًا».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية «مصاب إثر تعديها عليه عقب محاولته التحرش بها»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»