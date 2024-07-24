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القبض على خليجي "سكران" تحرش بفتاة وحاول تقبيلها بالقوة

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الأربعاء، 24-07-2024 10:01 ص

ألقت أجهزة الأمن القبض على شاب خليجي  بتهمة التحرش بطالبة في المدرسة الألمانية، في مول كايرو فستيفال بالتجمع الخامس.

وبحسب ما نقله موقع القاهرة 24، فقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا مفاده تحرش شاب خليجي، بطالبة في المدرسة الألمانية تبلغ من العمر 14 عاماً، خلال وجودها داخل مول كايرو فستيفال بالتجمع الخامس.

وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية بينت أن المتهم جذب المجني عليها من رقبتها وحاول تقبيلها عنوة، لكنها صرخت مستغيثة برواد المول الذين تمكنوا من التحفظ عليه وهو في حالة سكر.

وأضافت أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبطه واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وتبين أنه في حالة سكر، وتم تحرير محضر وإحالته للجهات المختصة التي باشرت التحقيق.

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