بعد معاقبته.. باسم سمرة لـ تركي آل الشيخ: أنا آسف

الأربعاء، 09-02-2022
02:10 م
اعتذر الفنان باسم سمرة
، عن إساءته للمستشار تركي آل الشيخ
، رئيس هيئة
الترفيه السعودية، وذلك بسبب سوء التفاهم الذي سببه منشور لباسم بدعمه للممثل محمد
صبحي.
وفي مداخلة له في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر،
قال باسم سمرة
: "في الفترة الأخيرة كان هناك هجوم شديد على النجم محمد صبحي
من اتجاهات مختلفة، وللأسف كان هناك مصريين هاجموه وأحد الصحفيين المنتمين لدولة
عربية شقيقة، هاجم الأستاذ محمد صبحي
بطريقة صعبة جدا، وأنا كان لي رد فعل خارج عن
اللباقة وكتبت بانفعال منشور، وقد اعتذرت عنه في منشور آخر لكن علمت أن بعض
التعليقات تلمح أن كلامي هذا مقصود به المستشار تركي آل الشيخ
، وهذا عار تماما من
الصحة.. هذا الرجل من المستحيل أن أهاجمه، لأنني أعرف أنه يحب مصر وعطائه مستمر
وما قدمه في الفترة الأخيرة نحن فخورين به ولم نكن نحلم به في السعودية".
متابعًا أن هذه الانجازات :" أفادت الوطن العربي بأكمله، وقد كرم نجوم
مصريين ولا يمكن أن أهاجمه".
وكان باسم سمرة
، نشر صورة له وهو ممسكا بعلم مصر عبر حسابه بتطبيق
"انستجرام"، وعلق: "كل الحب والتضامن للفنان النجم محمد صبحي
، ولكل
فنان مصري، ولكل فنان في الوطن العربي، كما أدعم نقابة المهن التمثيلية ممثلة في
النقيب الدكتور أشرف زكي، ومعذرة عن عدم اللباقة في صياغة البوست الداعم للفنان
القدير محمد صبحي
، وهذا نابع من حبي وغيرتي على الفن العربي، وكل الحب لجمهوري في
الوطن العربي والمملكة العربية السعودية شعبا وحكومة".
ويأتي هذا بعد منشور لباسم سمرة
قال فيه: "بكل الحب دعم للفنان
المشخصاتي محمد صبحي
، ولكل أصدقائي المحبين، اللي يشوف الواد ده اللي غلط في
الأستاذ الكبير محمد صبحي
يديله على قفاه. ولكل أصدقائي المَعلمين انتوا عارفين
هتعملوا أيه".
على إثر ذلك، قامت منصة "شاهد" السعودية، التي يعد تركي آل الشيخ
أحد المستثمرين فيها، بحذف كل ما يخص مسلسل "منورة بأهلها" قبل ساعات من
العرض.
وأكد العديد من الصحفيين بأن حذف الدعاية للمسلسل وما تبعه من عدم بث
المسلسل، جاء كردة فعل على تصريحات بطل المسلسل، باسم سمرة
، التي أعلن فيها عن
تضامنه مع الفنان محمد صبحي
، بعد أن وصفه آل الشيخ بـ"المشخصاتي".