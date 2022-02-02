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رد صادم من محمد صبحي على «إهانة» تركي آل الشيخ

الفنان-محمد-صبحي-وتركي-ال-الشيخ
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Teads
الأربعاء، 02-02-2022 09:54 ص
بعد حالة الجدل التي أحدثتها تصريحات الفنان محمد صبحي، وما تبعها من تعليقات غاضبة من السعوديين، رد الفنان محمد صبحي، على تصريحات "مُهينة" من رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ بعد وصفه بـ"المشخصاتي"، بسبب تصريحاته حول رفضه التمثيل بالسعودية مقابل الملايين.
وقال إنه لا يزال متمسكا برأيه بشأن الطفرة الفنية التي حدثت في المملكة السعودية العربية، مؤكدا أنه لم يسئ إليها بأي شكل من الأشكال.
وأضاف صبحي أنه تعرض لهجوم عنيف في مصر، عندما صرح بأنه سعيد بالطفرة التي حدثت في الرياض خلال عام واحد.
وتعليقا على وصف المستشار تركي آل الشيخ له بـ المشخصاتي، قال الفنان محمد صبحي: مبحبش أرد على مثل هذه التصريحات.
ولكن عبر حسابه في فيسبوك، كتب محمد صبحي من دون الإشارة مباشرة إلى أي طرف: "أشفق على "جاهل" يتألم من جهله" وأرفق التعليق بمشهد من مسلسل "رجل غني فقير جدا" الذي أدى بطولته، وهو مسلسل يروي قصة رجل ثري اكتشف أنه فقير جدا لأنه لا يملك الطمأنينة.
وجاء في المنشور: "أتحدث عن مسلسل رجل غني فقير جدا، والذي قدم عام 2007.. المعنى: ما قيمة أن يكون الرجل غني بماله، وفقير بعلمه وأخلاقه".
كما قال الفنان محمد صبحي، إنه سعيد بعرض مسرحيات مصرية عديدة على مسارح موسم الرياض، لافتا إلى أن ذلك طفرة في الفن السعودي.
وكان المستشار تركي آل الشيخ كتب على موقع التغريدات القصيرة تويتر، تعليقًا على رفض الفنان محمد صبحي عرض مسرحيته في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار تحت شعار الترفيه.
وقال آل الشيخ: والله أنا أبي أعرف إلي عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقلية.. عمومًا تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط -حسب تعبيره-.
كما تابع في الرد مرة أخرى وقال عن الفنان محمد صبحي: هو مشخصاتي يا أخ توفيق.

 

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