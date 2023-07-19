الأربعاء 19 يوليه 2023
توقيت مصر 15:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رقم ضخم.. قيمة صفقة انضمام إمام عاشور إلى الأهلي

بعدما فضحتها.. فنانة شهيرة: أختي مريضة نفسيًا

أفعال مخلة في مهرجان قرطاج تثير ضجة.. والرئيس التونسي يتدخل ويهاجم ما حدث

الصحة تتوصل إلى المرض الغامض الذي أصاب أهالي قرية بـ قنا

إصابة 10 سعوديين.. والسفارة تصدر بيانًا

نجم الزمالك يسخر من انضمام إمام عاشور للأهلي بتعليق صادم

ضربة كبيرة لـ الدولار في السوق السوداء.. تعرف على سعره الآن

بعد تصريحاته عن الدوري السعودي.. رد قاس على رونالدو: "ربما أفرط في شرب الشيشية"

أكبر منه بـ 10 سنوات.. إسلام جابر يستأنف على حكم حبسه بسبب علاقة مع سيدة

زوجة تطلب الخلع: زوجي بيخوني ولما ضبطته رمى الهاتف في الصرف الصحي

بعدما فضحتها.. فنانة شهيرة: أختي مريضة نفسيًا

a1e4bbaa-e671-4766-908d-ac437a54b04d
ساندرين الراسي
الأربعاء، 19-07-2023 01:33 م

أعلنت الفنانة اللبنانية ساندرين الراسي، شقيقة الفنان الراحل جورج الراسي، أنها ستلجأ للقضاء بعد الأخبار المتداولة عن "تعنيفها وشقيقها سباستيان، لوالديهما"، متهمة شقيقتها نادين، بمحاولة إلصاق التهمة بهما لتنفيذ أهدافها الخاصة، وبأنها "مريضة نفسيًّا".

وقالت ساندرين الراسي، في اتصال مع موقع "فوشيا"، إنها "ستلجأ إلى القضاء لمتابعة الموضوع، بعد التشهير بها واتهامها مع شقيقها بالقيام بأمور لا علم لهما بها، إذ جرى الاستناد إلى تسجيل صوتي سبق أن أرسلته شقيقتها نادين لطليقة الفنان الراحل جويل حاتم، لاستعطافها وإلصاق التهمة بهما لتنفيذ أهدافها الخاصة".

وأضافت: "نادين كانت خائفة من تسريب تسجيلات صوتية لوالدي تحدث خلالها مع الإعلامية نضال الأحمدية، حول المشاكل التي كانت بين الراحل وبينها، خاصة أنه كان رافضًا لفكرة إطلاق (الديو) الذي جمعهما.. وهذا ما دفعها لدعوة والديّ على الغداء وتوثيق تلك اللحظات لتسليط الضوء على طريقة اهتمامها بهما على الرغم من أنها تركتهما نحو 8 أشهر دون السؤال عنهما".

 

وأضافت: "حاولت نادين، حماية نفسها والانتقام من والديّ وألصقت تهمة الاعتداء على سيارتيهما بشقيقي سباستيان، الذي كان متواجدًا طيلة الوقت في المستشفى إلى جانب ابن أخي جو، الذي خضع لعملية جراحية".

ووصفت ساندرين الراسي، ما يحدث مع شقيقتها نادين بالمرض النفسي، قائلة : "نادين، غيرانة من حبي الكبير لأخي الراحل وكيف أنني ما زلت أرتدي الملابس السوداء في الوقت الذي ظهرت هي فيه بعد أيام قليلة من وفاته مرتدية ثيابًا ملونة وتلهو في أماكن السهر.. ما تقوم به نادين، هو مجرد مسرحية لتسليط الضوء على نفسها، واستعطاف الجميع على الرغم من أنها كانت على خلاف مع شقيقي الراحل عند وفاته".

إقرأ ايضا

62e3dc33-1c0f-422a-a053-3ba703713b8c

الصحة تتوصل إلى المرض الغامض الذي أصاب أهالي قرية بـ قنا

5686b382-88f8-4be5-8eef-cff653042244

أكبر منه بـ 10 سنوات.. إسلام جابر يستأنف على حكم حبسه بسبب علاقة مع سيدة

b06ce5ef-398b-43cf-af70-549a3a6ea21c

زوجة تطلب الخلع: زوجي بيخوني ولما ضبطته رمى الهاتف في الصرف الصحي

أخبار متعلقة

khaligyoun20415

آمال رمزي: ضبطت زوجي يمارس العلاقة مع راقصة شهيرة داخل مكتبه

WhatsApp Image 2023-07-17 at 9.40.04 AM

بعد أنباء عن انتحارها.. فنانة مصرية شهيرة: ادعولي

2023_7_15_21_10_9_578

"بورنس فقط".. فنانة شهيرة بصور مثيرة على حمام السباحة

Screenshot 2023-07-06 7.27.42 AM

" أفعال مش مكانها هنا".. الجمهور يهاجم فنانة شهيرة يغد نشر صور جريئة مع زوجها

2023_7_4_12_40_58_753

هالة صدقي: أنا حاليًا ببيع بصل والعمل مش عيب (صور)

2023_7_1_21_47_12_499

زجاجة المياه بـ 200 جنيه.. فنانة شهيرة تفضح ما يحدث في الساحل: في قلة أدب