بعد أنباء عن انتحارها.. فنانة مصرية شهيرة: ادعولي

بعد أنباء إقدامها على الانتحار، كشفت الفنانة المصرية الشابة ميرنا هشام، نجمة برنامج المواهب "أراب آيدول" مرورها بأزمة نفسية.

وقالت ميرنا هشام، في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "أريد طمأنتكم.. أنا بخير، ولم أنتحر بالتأكيد.. أمر بأزمة نفسية، والأمر لم يصل للانتحار".

وأضافت نجمة "أراب آيدول": "أنا الآن أفضل بكثير، واختفيت مؤخًرا بسبب تعبي النفسي الذي تسبب بدوره في تعب جسدي.. أرجو منكم الدعاء، وأنا إن شاء الله سأكون بخير".

وتابعت "هشام": "مررت بفترة صعبة مؤخرًا، وأنا اعتدت على ذلك، وسأمر بهذه الأزمة وسأكون بخير"، موضحة أنها لا تعلم كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد، لكنها وعدت متابعيها بأنها ستعبر الأزمة.

وحرصت ميرنا هشام على الاعتذار لكل من حاول التواصل معها أو الوصول إليها، كما طلبت من متابعيها الدعاء لها، وعلقت على الفيديو بقولها: "حسبي الله ونعم الوكيل".

وفي وقت سابق، انتشرت أنباء عن إقدام ميرنا هشام على الانتحار بعد أيام من اختفائها، وأعاد جمهورها ما نشرته سابقا عبر حسابها على "إنستغرام" بقولها: "مخيفة جدًا سرعة الأيام.. فجأة تلاقي نفسك كبرت وأنت لسه معملتش أي حاجه في حياتك وأنت لسه واقف مكانك".

ودخلت والدة ميرنا هشام على خط الجدل، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب"، وهو ما زاد من قلق أصدقائها ومتابعيها عليها، وتزايد السؤال عن حالتها وصحتها، ولم ترد والدتها على التعليقات، وهو ما زاد من حيرة الجميع.

وظهرت المطربة الصاعدة ميرنا هشام لأول مرة عام 2013 من خلال مشاركتها في برنامج مسابقة المواهب الغنائية "أراب آيدول".