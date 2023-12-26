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بالفيديو: تلفزيون تركي يفصل مذيعة أخبار ظهرت بكوب قهوة من "ستاربكس"

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المذيعة
الثلاثاء، 26-12-2023 01:19 م

أثارت مذيعة الأخبار التركية ميلتم غوناي غضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها أثناء تقديم نشرة على إحدى القنوات التلفزيونية التركية وأمامها كوب قهوة من "ستاربكس".
واتخذت إدارة القناة قرارا بإقالة مذيعة ومخرج نشرة الأخبار، وقالت في بيان لها: "وفقا لمبادئ مؤسستنا، يمنع منعا باتا أن يقوم المذيع بالتقديم على قناة TGRT News TV بطريقة من شأنها الترويج لأي شركة، وقد تم فصل مذيعة الأخبار والمخرج الذي تصرف بشكل مخالف لهذا المبدأ".
وأضافت القناة: "ندرك حساسيات الشعب التركي تجاه غزة، ودفاعه عنها، ومن المستحيل الموافقة على أي إجراء أو نشر مخالف لذلك، وستواصل القناة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة".


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