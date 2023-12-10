



وثق مقطع فيديو متداول طفل كويتي يطلب من مذيعة عدم الاقتراب منه أثناء عمل لقاء معه.

وكانت مذيعة قناة القبس تقترب من الطفل لكن الطفل طلب منها الابتعاد عنه وقال لها : ابعدي ابعدي شوي وخري" لترد المذيعة عليه بأنها مثل أخته الكبرى.

وسألت المذيعة الطفل عن سبب مشاركته في الفعالية ليجيبها بأنه فارس يجيد ركوب الخيل .