بالصور.. حريق هائل يلتهم ديكور فيلم إلهام شاهين بمدينة الإنتاج الإعلامي





التهم حريق هائل الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي، والذي كان يضم ديكور فيلم "الحب كله" للنجمة إلهام شاهين، وذلك مساء اليوم الاثنين 23 سبتمبر.

وعلق المنتج والمخرج شريف مندور على فيديوهات الحريق، وكتب "قدر الله وما شاء فعل، بعد أن انتهينا من ديكور فيلمنا الجديد (الحب كله) إخراج خالد الحجر وبعد فرش ديكور الشقق والحارة، قام حريق حالا بالقضاء على الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي، الحمد لله".

قال مصدر أمني مسؤول إن حريق مدينة الإنتاج الإعلامي بأكتوبر أسفر عن حالتي اختناق حتى الآن، لافتا إلى تلقيهما الإسعافات الأولية بموقع البلاغ.

أضاف المصدر وفق موقع مصراوي أن مدير أمن الجيزة يتابع تطورات الحريق موجها مساعده للحماية المدنية بسرعة السيطرة على النيران مع توالي التعزيزات بنحو 10 سيارات إطفاء.

رويدًا رويدًا تتسع رقعة حريق هائل شبَّ داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر. الحريق بدأ بديكور خشبي مكون من طابقين لكن سرعان ما امتدت النيران إلى مساحات أكبر لتزداد مهمة رجال الدفاع المدني صعوبة.

لحظات عصيبة يعيشها العاملون بمدينة الإنتاج الإعلامي بـ6 أكتوبر وسكان العقارات المجاورة وسط ارتفاع كثيف للدخان وارتفاع ألسنة اللهب لتلتهم الأخضر واليابس.

مصدر أمني قال إن حريقًا اندلع بديكور خشبى بالحى الشعبي مكون من طابقين، لافتا إلى عدم تسجيل خسائر في الأرواح حتى الآن.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من الحي الشعبي.

اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مدير قطاع إطفاء أكتوبر ومأمور القسم.







