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إلهام شاهين تهاجم مخرج: "ساب اللوكيشن وراح يصلي"

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إلهام شاهين
الثلاثاء، 27-08-2024 05:06 م
قالت إلهام شاهين : "اشتغلت مع أحد المخرجين، كان راجل طبيعي جدًا عادي، فجأة تدين بشكل غريب جدًا، فى كل آذان يسيب التصوير والكاميرا دايرة ويسيب الممثلين، لا وكمان ياخد كل العمال معاه وينزل يصلي".

وتابعت منتقدة: "خلص المشهد الأول وفي الأوضة بتاعتك وصلي لكن تعطل الاستديو كله، ده عمرنا ما كنا بنشوفه، مش توقف الشغل علشان ميعاد الصلاة".

وكان الظهور الأخير للفنانة إلهام شاهين بحفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية هذا العام وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني منهم الفنان هاني رمزي.

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