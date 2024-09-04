



علق الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على حالة الجدل التي تسببت بها الفنانة إلهام شاهين بعد انتقادها مخرج أحد أعمالها، والذي أوقف العمل في موقع التصوير لأداء الصلاة.

وقال أستاذ الفقه المقارن، إن إلهام شاهين تعرضت إلى" تنمر فقهي"، مطالبًا إنهاء حالة التنمر، لأن الله يقول سورة المائدة" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ".

وأضاف الهلالي خلال حواره ببرنامج" الحكاية" المذاع عبر قناة" أم بي سي مصر": أن الفنانة إلهام شاهين لها وجهة نظر، منطقها قائم على أن ما تفعله عمل لكسب العيش ويمكن أن نترخص في أمر الصلاة وجعلها في آخر وقتها، إذ إن أوقاتها متسعة.

واستشهد بما ورد أن النبي-صلى الله عليه وسلم-أنه كان يجمع بين الصلوات بغير عذر سفر أو مطر".. مستخدمًا الرخصة الشرعية.

وأوضح أستاذ الفقه لمن ينتقدها ويرى أن هذا الأمر لهو وترفيه، وإن الصلاة كفريضة تقدم على اللهو واللعب.

واستشهد أستاذ الفقه بحديث أخرجة الطبراني عن أبى هريرة أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يقول،" إنَّ من الذنوب ذنوبًا لا يكفِّرها الصوم، ولا الصلاة، ولا الصدقة، ولكن يُكفِّرها السعي على العيال".

وبحديث أخر وردعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -وأحسِبُه قال: -كَالقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِر".. متّفقٌ عليه.