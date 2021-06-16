انتحار السعودية الهاربة هدى العمري يتصدر الترند في المملكة

الأربعاء، 16-06-2021
12:07 م
حالة من الجدل وضجة كبيرة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة
العربية السعودية
، عقب تداول أنباء حول انتحار
"الهاربة
" هدى العمري
منذ
أسبوع.
وعلق عدد من النشطاء على أنباء وفاة العمري، حيث قال أحدهم : “ضحكوا عليها
بدعاوي الحرية والديموقراطية كانت معلمة محترمة في وطن تحولت مشردة وبالنهاية هلكت
منتحرة هذه دروب التية والضلال”.
وأضاف آخر : ” ابتعثت ودرست على حساب السعودية
ماجستير ودكتوراه وباعت
نفسها لأعداء السعودية
، استغلوها للإساءة للسعودية
بعد أن وعدوها بثروة طائلة وقصر
وبعد أن أخذوا منها ما يريدون تركوها مشرده تنام في الشوارع لا منزل ولا أكل ولا
وظيفة ولا كرامة”.
وقالت مغردة تدعى خديجة : “كانت تصف أرضنا بالمهلكة! وأول ما خرجت منها
هُلكت .. أتمنى نكون واعيات يابنات قد ماكانو اهلك قاسين عليك لا تسوين مثلهم
وتهربين! القانون هنا معانا والشرع معانا وكل شي نبيه بمجرد نرفعه هاشتاق يتنفذ
الله يحفظ لنا محمد ويطول بعمرة.”