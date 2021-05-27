القبض على هند القحطاني في أمريكا والكشف عن تهمتها (صورة)

الخميس، 27-05-2021
01:25 م
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار خبر القبض
على الفاشينيستا مشهورة
مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني
، واقتيادها للتحقيق في قسم الشرطة
بمقاطعة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
ونشر مشهور مواقع التواصل الاجتماعي ريان جيلر، عبر حسابه في تطبيق ”سناب
شات“ توثيقا من سجل الشرطة يؤكد القبض
على القحطاني، والتحقيق معها في الفترة
الراهنة، مشيرا إلى أنها على ذمة التحقيق بتهمة استغلال أطفالها، وأوضح أنه لا
تهمة رسمية حتى اللحظة.
وكتب جيلر في تعليقه على الصورة التي نشرها قائلا: “هند القحطاني
على ذمة
التحقيق في سان دييغو بتهمة استغلال أطفالها.. دعواتكم الله يفك عوقها.. ومن مصدر
مقرب موثوق أنها فقط على ذمة التحقيق بموضوع مخالف ولا توجد تهمة إلى حد الآن..
وهذه الصورة من سجل الشرطة بكاليفورنيا“.