أمل الشهراني ترد على إقامتها مع رجل دون زواج: حياتي وأنا حرة فيها (فيديو)
أمل الشهراني
Native
الأربعاء، 09-06-202112:44 م
أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أمل الشهراني والمقيمة في
أمريكا، موجة غضب بين النشطاء بعد مقطع فيديو نشرته ترد فيه على إحدى المتابعات بشأن إقامتها
مع رجلدون زواج.
وقالت ” الشهراني” إنه لا مشكلة في ذلك من وجهة نظرها، مضيفة:”إيش دخلك
حقيقي إيش دخلك، أسوي اللي أنا أبغى أسويه، أنا جيتك؟!، طقيت بابك؟!، إنتي اللي
داخلة عندي على سنابي، على تويتر، على إنستجرامي”.
وأوضحت أنها لا تسعى نحو جذب متابعين أو مشاهدات، بل إن الجمهور هو من يأتي
إليها، مدللة بأنه لا يستطيع أحد مشاهدة ما تنشر عبر حسابها على إنستغرام إلا بشرط
متابعتها أولا.
واختتمت:”حقيقي أنا مكسرة الدنيا أتزوجه ما أتزوجه أحبه ما أحبه، ده بيتي
وحياتي، تابعيني إنتي بس، إنتي مجرد مشاهدة”.
وشن متابعيها هجوما حادًا عليها بسبب إتيانها بأفعال تتنافى مع نشأتها في
المجتمع السعودي، وقال البعض إن كل من يريد الشهرة عليه الخروج عن المألوف
والمتاجرة بجسده دون مراعاة الأخلاق أو الدين.