بعد وفاته.. لورين عيسى: أقسم بالله ستدفعون ثمن دموعي أنا وزوجي

الخميس، 27-05-2021
09:38 ص
نشرت الفنانة والمخرج
ة السعودية
لورين عيسى، أرملة المخرج
الراحل عبدالخالق
الغانم، الذي توفي قبل أيام، عبر حسابها في موقع ”إنستجرام“ منشور غامض، هدّدت فيه
من أساؤوا لها ولزوجها، ووصفتهم بـ“المجرمين“.
وقالت لورين عيسى: ”من أحبه الله حبّب عباده به، لم يبق أحد من البشر لم
يدعُ له، أطهر قلب انقى روح وأكرم رجل، حنون مسالم بشوش لا يعرف الغدر والخيانة،
لا يعرف الحقد والكراهية، ولا الحسد، كانوا ينادونه أهله والمقربون له (أبو
الخُلق) خلوقي الطيب كان ملاك في أرض الله ملاك“.
واعتبرت لورين عيسى، ، أن زوجها عبدالخالق الغانم ”شهيد“. مشيرة إلى أن
زوجها توفي إثر إصابته بسرطان في البطن لذلك فهو شهيد.
واختتمت لورين حديثها قائلة : ”الآن، أقسم بمن أحلّ القسم، أقسم بمن أحلّ
القسم، وأقسم بمن أحلّ القسم، بأن كل دمعة ذرفتها أنا وزوجي، سوف يدفع ثمنها
المجرمون، وغداً لناظره قريب“.