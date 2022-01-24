الإثنين 24 يناير 2022
توقيت مصر 15:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عودة «أمينة الإيطالية» إلى زوجها في الفيوم

قرارات عاجلة من «كيروش» قبل مواجهة «كوت ديفوار» ويهدد باستبعاد هؤلاء

شاهد.. بسمة وهبة تعتزل من أمام الكعبة: أريد التفرغ للعبادة

فيديو صادم.. فيفي عبده ترد على متابع:«مش شايف كل الأنوثة دي.. أوديهملك فين دول»

وجبة فسيخ تقتل المقرئ سيد عيسى ونجله الطبيب وزوجته

وفاة «الدريعي».. آخر ظهور للداعية السعودي على سرير المرض قبل وفاته

اعتراف خطير لأحد المتهمين في قضية "فساد وزارة الصحة"

المشهد الجرئ.. أشرف زكي يفاجئ الجميع: منى زكي أدت دورها ببراعة

بعد غياب 9 سنوات.. فنانة شهيرة تظهر وتكشف ما حدث لها: المخرج كان عايزني ورفضت

شاهد.. الإمارات ترد على هجوم الحوثي بطلعة جوية ناجحة

ADS
 

المشهد الجرئ.. أشرف زكي يفاجئ الجميع: منى زكي أدت دورها ببراعة

أشرف_زكي
اشرف زكي
Native
Teads
الإثنين، 24-01-2022 11:10 ص

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حقيقة شطب الفنانة منى زكي من النقابة على خلفية الأزمة المشتعلة بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز».
وأكد زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، أنه لا يرى أي مسؤولية على الممثل في أداء دوره.
ووجَّه نقيب المهن التمثيلية، سؤالاً إلى أصحاب الآراء التي رأت أنه يجب شطب منى زكي من النقابة: «لماذا أقوم بشطبها ومنى ليست إلا ممثلاً يؤدي دوره ببراعة؟!»، موضحاً أن العقاب يعني أن ثمة جريمة وقعت من منى زكي وإياد نصار.
وذكر أن منى زكي طُلب منها الدور وأدَّته ببراعة شديدة جداً، مشدداً على أن الدور الذي يقدّمه الممثل لا يعبِّر عن شخصيته أو أفعاله، كما أن الفنان لا يتحمّل مسؤولية ردود الأفعال على العمل الفني.
 

إقرأ ايضا

1438376_0

عودة «أمينة الإيطالية» إلى زوجها في الفيوم

1707394_0

قرارات عاجلة من «كيروش» قبل مواجهة «كوت ديفوار» ويهدد باستبعاد هؤلاء

270e7431fe

شاهد.. بسمة وهبة تعتزل من أمام الكعبة: أريد التفرغ للعبادة

أخبار متعلقة

2022_1_18_12_41_26_494

منى زكي تخرج عن صمتها وترد لأول مرة على ضجة المشهد الجريء

61eb85774c59b73ab31116c2

طلاق منى زكي يتصدر الترند بعد مشاهدها الجريئة بخلع ملابسها الداخلية

Capture

منى زكي تثير ضجة بمشهد خلع ملابسها الداخلية في أول أعمالها على «نتفليكس»