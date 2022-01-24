منى زكي تخرج عن صمتها وترد لأول مرة على ضجة المشهد الجريء

الإثنين، 24-01-2022
09:40 ص
بعد الضجة التي أحدثها فيلم "أصحاب ولا عز"
الذي عُرض على منصة "نتفليكس"، وخاصة مشهد الفنانة منى زكي
الذي خلعت
فيه ملابسها الداخلية السفلية وأظهرتها أمام الكاميرا، خرجت " زكي" عن صمتها
إثر الجدل الواسع الذي وصل إلى ساحات النيابة والبرلمان.
ونشرت منى، عبر خاصية «الاستوري» على حسابها الشخصي في موقع
التواصل الاجتماعي «إنستجرام» صورة بها عدة نصائح.
وتلخَّص المنشور في نصائح يفعلها الأشخاص الأقوياء ذهنياً
كالتالي: تخطي الأمور وعدم إضاعة الوقت في الشعور بالأسف على الحال، تقبل التغيير والترحيب
بالتحديات، والحفاظ على السعادة وعدم إضاعة الطاقة في أمور لا يمكن التحكم بها، والتحلي
بالطيبة والحياد وعدم الخوف من التعبير عن الرأي، وخوض المخاطرات المحسوبة، والاحتفال
بنجاح الآخرين، وعدم الشعور بالغضب تجاه ذلك النجاح.
وعلقت النجمة على تلك النصائح قائلةً: «ملاحظة لنفسي».
يُذكر أن عدداً من رواد التواصل الاجتماعي كانوا قد دشنوا
اسم منى زكي
عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للتعليق على أدائها
في فيلم «أصحاب ولا أعز».
وتصدر هاشتاج #منى_زكي قائمة الأكثر تداولاً، وتنوعت التعليقات
بين مؤيد ومعارض.
واعتلى الفيلم قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر التي تضم
أعلى 10 أعمال مشاهدة عبر منصة «نتفليكس» بعد طرحه بساعات قليلة، متفوقاً على عدد من
الأعمال الأجنبية برغم حالة الجدل التي صاحبت عرضه.