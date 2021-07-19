الكشف عن تفاصيل حالة ياسمين عبدالعزيز الخطيرة

الإثنين، 19-07-2021
06:33 ص
كشفت مصادر طبية ، أن الفنانة
ياسمين عبد العزيز لم تدخل
في غيبوبة بعد إجراء عملية
جراحية لاستئصال ورم لمفاوي في الرحم.
وأوضحت المصادر الطبية، أن “الحالة تطورت حتى حدث استئصال
للأمعاء واستلزمت الحالة الحصول على أكياس من الدم والبلازما قبل نقلها لغرفة الرعاية
المركزة بأحد المستشفيات الخاصة في المعادي”.
وكشفت المصادر أن “الفنانة
تعاني من صدمة تسممية ولم تصل
لتسمم كامل، على إثر العملية
الأولى التي تطورت إلى استئصال جزء من الأمعاء”، مشيرة
إلى أنها ستدخل عملية
أخرى خلال ساعات لمعالجة حالتها الصحية.