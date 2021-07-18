ياسمين عبدالعزيز تخضع لعملية جراحية خطيرة

الأحد، 18-07-2021
09:40 ص
خضعت
الفنانة ياسمين عبدالعزيز
، إلى إجراء عملية جراحية
"صعبة" استغرقت عدة
ساعات داخل غرفة العمليات.
وكشف
مصدر مقرب من "ياسمين"، عن آخر التطورات الصحية لها، مشيرًا إلى أن
حالتها "مستقرة"، وتتواجد حاليا في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى،
بعد أن خضعت لعملية جراحية
استغرقت ساعات.
وأشار
إلى أن “ياسمين عبدالعزيز
:، قبل دخولها غرفة العمليات، شددت على المقربين منها عدم
الإفصاح عن أي تفاصيل حول نوع العملية الجراحية في الفترة الحالية، وبناء على رغبتها
تكتم أفراد أسرتها وأصدقاؤها، على نوع العملية الجراحية.
فيما
علق الفنان أحمد حلمي، أحد الأصدقاء المقربين لياسمين عبد العزيز، على العملية، قائلا:”عملية
صعبة”.