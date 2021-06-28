ماذا حدث لوجهها؟.. أروى تصدم الجمهور في أول ظهور بعد فترة من الغياب
أروى
Native
الإثنين، 28-06-202102:20 م
أحدثت الفنانة اليمنية
الشهيرة أروى، صدمة لدى الجمهور في أول ظهور لها بعد فترة من الغياب، بسبب ما حدث
لوجهها، إذ بدت علامات حمراء وزرقاء أسفل عينيها وكأنها تعرضت للضرب.
وقالت أروى، خلال مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بتطبيق
«سناب شات»: «طبعًا شايفين وجهي هذا سبب غيابي عنكم اليومين اللي فاتوا، لأني سويت
ليزر ولسه العلامات ما راحت بشرتي حساسة جدًا واستحملوني لأني حاولت أغطيها بكل الفلاتر
ما نفع، ما في إلا فلتر بالنظارة حتى أرحمكم من هالشوفه».
وتابعت: «طلعت مع زوجي وحاطة مكياج لكن الكدمات مبينة، فقولت
لجوزي إذا أحد قالي: إيش فيكي؟ هقول إنك ضربتني بـ(البوكس)، مبينة كأنه مسوية مشكلة
كبيرة ومضروبة ضربة وطالعة خسرانة من هالقصة.. ادعوا لي من اليوم لبكرة يكون هذا الزرقان
راح».
وكانت أروى طرحت مؤخرا أغنية «بديت تخون» عبر قناتها على
«يوتيوب»، والأغنية من كلمات حسن عبيد، ألحان سلطان السيف وتوزيع زيد نديم.
يذكر أن زوج الفنانةأروى هو رجل الأعمال اللبناني عبدالفتاح
المصري، وهو مالك إحدى شركات الإنتاج التليفزيوني، وتزوجا عام 2011 وأنجبت الفنانة
من زوجها طفلتهما نورا في عام 2012، أما قرار زواجهما فكان بعد قصة حب جمعتهما.