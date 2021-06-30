منة عرفة تفاجئ الجميع بإعلان زواجها (صورة)

الأربعاء، 30-06-2021
10:53 م
فاجأت
الفنانة منة عرفة
، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان زواج
ها وعقد قران
ها
على الفنان محمود المهدي، في جو عائلي.
ونشرت
منّة صورة تجمعها مع محمود في حسابها على فيس بوك، وعلّقت عليها: "وكتبنا الكتاب،
في جو عائلي جداص تم عقد قران
ي .. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. اللهم بارك
لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير".
يُذكر
أن الثنائي التقيا خلال تصويرهما فيلم رعب اسمه "666".
وكانت
منة أعلنت للجمهور خبر خطوبتها، من خلال نشرها صورة على صفحتها الخاصّة، وعلّقت:
" تمت خطبتي"، لتعود بعدها وتنشر صورة مع خطيبها تكشف من خللها عن هويته،
وكتبت: "الى مدى العمر، شكراً علي كل الرسايل الي جاتلنا و كل حد اخد من وقته
ولو دقيقه عشان يبعتلنا كلمه حلوة و شكراً بجد علي كل دعاوتكوا الجميلة .. فرحتنا اكتملت
بيكوا".