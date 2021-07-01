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فنانة شهيرة تتلقى هدية غريبة من رجل أعمال سعودي (فيديو)

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الخميس، 01-07-2021 01:27 م

أعلنت فنانة شهيرة عن تلقيها هدية غريبة من رجل أعمال سعودي.
وقالت الفنانة المغربية الشهيرة  أمينة العلي، إنها تلقت هدية عبارة عن "ناقة" من رجل الأعمال السعودي أبو تركي.
ونشرت أمينة فيديو في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، كشفت فيه عن الهدية وعبرت فيه عن حماسها للمشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.
كما ظهرت في الفيديو هديّة الناقة، وأرفقت تعليقاً، قالت فيه: "هدية من رجل الاعمال أبو تركي بمناسبة إستحداث شوط خاص للنساء من دول العالم".
وإختتمت تعليقها: "الوعد في الصياهد".
وينطلق المهرجان بنسخته السادسة، في 1 ديسمبر المقبل، في ميدان الملك عبد العزيز للإبل في الصياهد، شمال شرق الرياض.
 

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