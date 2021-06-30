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إنجي خوري تثير الغضب: صلت أمام مزار العذراء ثم تعرت بالكامل(فيديو)

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انجي خوري
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الأربعاء، 30-06-2021 03:35 م

واصلت الفنانة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري، نشر كل ما هو مستفز عن طريق استعراض جسدها عاريًا، لكن هذه المرة أحدثت موجة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لظهورها داخل مزار السيدة العذراء مريم تصلي "وتصلب بيدها على وجهها"، ثم بعد ساعات قليلة تنشر صورتها عارية تمامًا.
وظهرت إنجي خوري، وإسمها الحقيقي "نجوى خليق الله"، في مقطع فيديو، وهي تقف أمام مزار للسيدة العذراء وتصلي و(تصلب بيدها على وجهها)، وعلقت بالقول :"كلنا واحد الله واحد"، وبعد ساعات قليلة، نشرت صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي عارية تمامًا حاملة قطًا وتغطي بيدها الأماكن الحساسة.
وأرادت إنجي خوري كسب وسيلة للإستعطاف والإشارة إلى الإنفتاح على غير ديانتها، فاحدثت موجة غضب كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، موجهين لها سيل من الانتقادات، ومطالبين منها أن تستحي وتعف نفسها اقتداءً بالسيدة مريم العذراء.


 

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