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زارا البلوشي تثير ضجة بالـ«هوت شورت» وترد على منتقديها

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زارا البلوشي
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الثلاثاء، 29-06-2021 09:12 ص

نالت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي، حظها من الانتقادات والهجوم عليها عقب ظهورها في فيديو أثناء قضاء عطلتها الصيفية في جزر المالديف، بسبب ملابسها التي اعتبرها البعض جريئة.
وظهرت زارا البلوشي مرتدية "هوت شورت" ومايوه، مستعرضة أنوثتها على البحر، ما عرضها لانتقادات من بعض متابعيها.
وفي أول رد لها، نشرت زارا البلوشي، مقطع فيديو جديد، عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، قالت فيه إن ”الملابس ليست مقياسا لوصف الإنسان إما محترم أو غير محترم“، مبينة أنها لم تسيء لأحد أو تقلل من شأن الجمهور.
وقالت إنها ”كانت تظهر مع زوجها الأول في أحد الفنادق داخل شاليه خاص، بنفس الطريقة وكذلك مع طليقها في روسيا، مردفة: ”إيش ألبس على البحر يعني فستان، لازم ألبس شورت“.


 

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