الأحد 11 أبريل 2021
توقيت مصر 19:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالفيديو.. الإفتاء المصرية تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

إصابات عديدة.. صور تكشف حادث انقلاب أتوبيس العاشر من رمضان

عبدالرحمن السديس يعلن جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين

وفاة الأمير بندر بن فيصل آل سعود

السعودية تعلن: الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

8 سنوات حبس لـ أحمد بسام زكي في «قضية التحرش»

أول دولة تعلنها: الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

بعد ضجة التسريبات.. فنان شهير يفاجئ الجميع بالاعتزال: ربنا يغفر لي

إصابة «تريزيجيه» بقطع في الرباط الصليبي في مباراته أمام «صلاح» وهذا ما قاله

سنقاتل .. محمد صلاح : انتظرونا يوم الأربعاء

ADS
 

السعودية تعلن: الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

1587658037-517752ed-7657-4167-af0c-3b545a975bbf
السعودية
 
الأحد، 11-04-2021 05:53 م المصريون

أعلن المرصد الفلكي بحوطة سدير في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك.
كما أعلن مرصد تمير، مساء الأحد، تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك في السعودية، حيث أكد الرائي متعب البرغش تعذر رؤية الهلال في مرصد تمير.
وكان الرائي عبدالله الخضيري  مدير مرصد جامعة المجمعة توقع إنه لا يمكن رؤية هلال رمضان في جميع الدول العربية اليوم الأحد.
وعليه فإن غدا الاثنين، هو المكمل لشهر شعبان، وسيكون غرة شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.
ومن المقرر أن يتم تحري هلال شهر رمضان للمرة الثانية بعد تعذر رؤيته اليوم.
وستصدر المحكمة العليا في السعودية خلال الساعات المقبلة، الإعلان الرسمي حول رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الرائي الخضيري أن "يوم الاثنين ستكون رؤية الهلال متاحة، لكن في حال صعوبة رؤيته ولم يتقدم أحد برؤيته فسوف تتم عدة شهر شعبان، وذلك وفقا لقرار المحكمة العليا".
 

إقرأ ايضا

أرشيفية

بالفيديو.. الإفتاء المصرية تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

377156_8_1601145982

عبدالرحمن السديس يعلن جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين

17508497051615653919

أول دولة تعلنها: الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

أخبار متعلقة

1587658037-517752ed-7657-4167-af0c-3b545a975bbf

«ممارسات ممنوعة».. قرارات سعودية صارمة بشأن شهر رمضان بسبب كورونا

Capture

هذه بنودها.. السعودية تعلن عن مبادرة لحل الأزمة في اليمن

dad2c84d2b3d6afbcfb3fa63a258f37b7d84ca2a-200321231534

تراجع الإمارات.. تعرف على الدولة العربية الأكثر سعادة

Capture

السعودية.. استخراج جثمان رجل من المقبرة بعد اكتشاف ديانته الحقيقية

5e0282c84c59b76df46f1049

بيان من شرطة مكة بشأن ما فعله رجل مع سيدة أمام أحد المحال

رامز-جلال-2

تفاصيل مثيرة عن تصوير برنامج مقالب رامز في السعودية.. وأبرز الضيوف