الإثنين 22 مارس 2021
توقيت مصر 20:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رانيا يوسف تثير الجدل بتغريدة عن نوال السعداوي

هذه بنودها.. السعودية تعلن عن مبادرة لحل الأزمة في اليمن

ابنة نوال السعداوي تكشف عن مرضها المؤلم الذي ماتت بسببه

فتح أول مدرسة إسلامية للمتحولات جنسيًا

تفاصيل مقلب رامز جلال داخل الملاهي السعودية في رمضان

قرار عاجل من «البدري» بعد ظهور مسحة «صلاح»

كارتيرون يُصحح الأخطاء ويصدر تعليماته للاعبي الزمالك

هند صبري تُهاجم فنانًا شهيرًا: متحرش ومُغتصِب..لا يستحق أن يكون قدوة

كاميرا مراقبة توثق لحظة طعن مواطن سعودي في الشارع

عروس تلقي بنفسها من الطابق التاسع والكشف عن السبب الصادم

ADS
 

هذه بنودها.. السعودية تعلن عن مبادرة لحل الأزمة في اليمن

Capture
وزير الخارجية
 
الإثنين، 22-03-2021 07:20 م المصريون

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن “مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل” والتي تتضمن:
وقف اطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.
إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة.
فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الاقليمية والدولية.
بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الامن الدولي ٢٢١٦، والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
دعوة للقبول بالمبادرة

وتدعو المملكة الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الاوضاع الانسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وان يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على اطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة. وان يعلنوا قبولهم بالمبادرة ليتم تنفيذها تحت اشراف ومراقبة الامم المتحدة.

للمملكة الحق الكامل في الدفاع عن أراضيها

كما تؤكد المملكة على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وامداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية، وتؤكد المملكة أيضاً رفضها التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، حيث أنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

استمرار الدعم للشعب اليمني

كما تؤكد المملكة استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومتة الشرعية، وانها ستظل ملتزمة بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والامن والاستقرار في اليمن والانتقال الى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.
 

إقرأ ايضا

322026-1723939584

رانيا يوسف تثير الجدل بتغريدة عن نوال السعداوي

Capture

ابنة نوال السعداوي تكشف عن مرضها المؤلم الذي ماتت بسببه

201905150326382638

فتح أول مدرسة إسلامية للمتحولات جنسيًا

أخبار متعلقة

06c92eff-4756-49a6-89fe-f9260c6ef2b4-973x1024

بعد تزايد الخطر.. أمير الرياض يصدر أمرًا عاجلًا

Capture

كاميرا مراقبة توثق أغرب ما حدث لـ حرامي في السعودية

كم_عدد_أبناء_الملك_عبدالعزيز_الأحياء

تم التقاطها في الكويت.. الصورة الوحيدة لوالد مؤسس السعودية

640

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة عاجلة

06-03-21-371003021

فيديوهات صادمة تهز السعودية.. القصة الكاملة لـ«تجمع الشواذ في جدة»

عمرو محمود عباس

أول تعليق من الخارجية بشأن مقتل مصري بالرصاص في السعودية