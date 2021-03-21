تراجع الإمارات.. تعرف على الدولة العربية الأكثر سعادة

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الأحد، 21-03-2021 10:54 ص

حققت السعودية، إنجازًا بالوصول إلى المركز الـ21 عالميا، والأول عربيا، في تقرير السعادة العالمي الصادر عن الأمم المتحدة.
وتقدمت السعودية 14 مركزًا خلال 13 عامًا، حيث يعتمد التقرير على استطلاعات رأي، يتم مقارنتها مع الناتج المحلي و عدة مؤشرات.
ويستند معدو الدراسة التي ترعاها الأمم المتحدة والمنشورة سنويا منذ 2012، إلى استطلاعات رأي من معهد “غالوب” يجيب فيها السكان عن استبيانات بشأن درجة السعادة الشخصية، فيما تتم مقارنة هذه البيانات مع إجمالي الناتج المحلي ومؤشرات التضامن والحرية الفردية والفساد، لوضع درجة نهائية على 10.
 

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