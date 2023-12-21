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التسليم الفوري والأوفر برايس.. سعر سيارة شيفروليه أوبترا 2023

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أوبترا
الخميس، 21-12-2023 11:35 ص

يوفر عدد من موزعي ومعارض السيارات بالسوق المصري، السيارة شيفروليه أوبترا الجديدة موديل 2023 التي تنتمي السيدان العائلية للتسليم الفوري، ذلك دون حجز أو انتظار مضاف إليها مبالغ إضافية المعروفة بـ"أوفر برايس".
تتاح شيفروليه أوبترا 2023 بفئة واحدة من التجهيزات سعرها بالأوفر برايس 850.000 جنيه، ذلك بينما يبلغ سعرها الرسمي لدى وكيل العلامة بمصر 501.000 جنيهًا.
المواصفات التفصيلية لشيفروليه أوبترا:
أبعاد شيفروليه أوبترا
انطلقت أوبترا بطول 4.59 متر من ضمنه 2.64 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.73 متر وارتفاع 1.46 متر.

محرك شيفروليه أوبترا
زودت أوبترا بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بتنفس طبيعي للهواء يولد قوة 110 حصان وعزم 146.5 نيوتن.متر عند 3600 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات ودفع أمامي للعجلات حتى تنطلق من الصفر إلى 100 كم/س خلال 13.2 ثوان حتى سرعة قصوى 170 كم/س حسب الأرقام الرسمية.

الأمان والسلامة شيفروليه أوبترا
جهزت أولى فئات أوبترا بأنظمة ABS وEBD ووسادتين هوائيتين في الأمام بينما حصلت الفئة الأعلى على حساسات ركن خلفية.

تجهيزات شيفروليه أوبترا
حصلت السيارة قياسيا على دخول بدون مفتاح وتحكم كهربائي في المرايا الجانبية والنوافذ ونظام صوتي يعمل عبر 4 سماعات ويدعم البلوتوث بمداخل USB وAUX بجانب مزيل للبخار من الزجاج الخلفي ومنافذ للتكييف بالخلف ومصابيح للضباب أمامية وخلفية.

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