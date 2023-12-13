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مواطن يطلق زوجته في لجنة الانتخابات الرئاسية أمام الجميع.. السبب صادم!

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ارشيفية
الأربعاء، 13-12-2023 12:26 م

أقدم مواطن على تطليق زوجته عقب عودته من عمله دون أن تعمل له الغداء، بعد خروجها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية القريبة من المنزل.
وقال أحد شهود عيان إن الزوج حضر عقب عودته من العمل، فلم يجد زوجته في المنزل، وذهب إلى أقرب لجنة وهي لجنة مدرسة زاهر جلال الإعدادية للبنات بمحافظة مطروح، حيث تواجدت للمشاركة في الانتخابات، لكنها تأخرت وانشغلت مع عدد من الجيران وأهالي المنطقة مما أدى إلى انفعال الزوج، فطلقها أمام الحاضرين وفقا لموقع القاهرة 24 .
وحاول الجميع من المواطنين تهدئة الزوج الغاضب، إلا أنه أصر على انفصاله عن زوجته والعودة إلى المنزل بدونها.

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