حزن وصدمة.. وفاة التيك توكر عبدالرحمن فلانتينو

الأحد، 17-12-2023
01:11 م
ودع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر
، التيك توكر المعروف باسم "عبدالرحمن فلانتينو
"، الذي فارق الحياة مؤخرا.
وشارك عدد من مستخدمي مواقع التواصل في مصر
صورا لـ"فلانتينو"، طالبين من متابعيهم الدعاء له بالرحمة.
واُشتهر التيك توكر الراحل بمحتواه الترفيهي، الذي يقدمه عبر حسابه الخاص بالتطبيق الصيني.
وخلال الشهرين الماضيين، انخفض نشاط "فلانتينو" على حسابه، بشكل أثار قلق بعض متابعيه.
وفي نهاية نوفمبرالماضي، ظهر المؤثر في مقطع فيديو، وفاجأ متابعيه بنبأ معاناته من ورم.
قال الشاب الراحل في هذا المقطع: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أفتقدكم جميعا.. منذ فترة لا أظهر بسبب إصابتي بورم في اللسان والغدد الليمفاوية.. أنا حاليا أنهي الإجراءات من المقرر إجراء جراحة استئصال للورم.. أطلب من حضراتكم الدعاء لي".
وشارك المؤثر، في الثاني من الشهر الجاري، آخر مقطع له عبر حسابه، واكتفى فيه بنشر صورته على خلفية عدد من الأدعية، وعلق كتابةً بقوله: "الجراحة غدا إن شاء الله.. ربنا يشفيني ويشفي كل مريض".
وغاب التيك توكر عن الأنظار على مدار الأسبوعين الماضيين، إلى أن فوجئ رواد مواقع التواصل بتداول بعض المؤثرين نبأ وفاته.
وعبر كثيرون عبر "السوشيال ميديا" عن حزنهم لرحيل التيك توكر، بخلاف مشاركة صوره على نطاق واسع.