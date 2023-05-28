التذكرة تصل لـ 10 آلاف جنيه.. شروط حضور حفل شيرين بـ جدة





رفعت الفنانة شيرين عبد الوهاب شعار كامل العدد في حفل جدة، المقرر أن تحييه اليوم الأحد 28 مايو، على مسرح بنش مارك، وذلك ضمن جولة حفلاتها في المملكة العربية السعودية.

تنوعت أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب بين أربعة فئات، الأولى بـ 68 دولار أي يعادل 2،100 جنيه، والفئة الثانية بـ 107 دولارات أي يعادل 3،304 جنيه، والفئة الثالثة بـ151 دولارا أي يعادل 4،663 جنيه، أما الفئة الرابعة والأخيرة بـ 343 دولارا أي يعادل 10،593 جنيه.

ويعد حفل شيرين عبد الوهاب في جدة هو أولى حفلاتها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بعدما انتهت من جميع خلافاتها مع روتانا، وتصالحت خلال الفترة الماضية مع الرئيس التنفيذي للشركة سالم الهندي.

شروط حفل شيرين في جدة

- لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر.

- مصادرة المواد الخطرة والمحظورة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني.

شاركت شيرين في حفل تكريم الموسيقار الراحل محمد الموجي، مع العديد من الفنانين، منهم: أنغام، صابر الرباعي، ماجد المهندس، زينة مكي، محمد عبده، بالإضافة إلى استعدادها لإحياء حفل جديد بعنوان صوت إحساس العرب، وذلك خلال الفترة القادمة.