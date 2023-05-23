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تصريحات صادمة من شيرين: أنا الوحيدة التي تستحق لقب "صوت مصر"

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شيرين
الثلاثاء، 23-05-2023 11:41 ص

 

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن رؤيتها لنفسها بأنها الوحيدة التي تستحق لقب "صوت مصر"، رغم وجود زميلات يتمتعن بأصوات مميزة.

 

وباغت مقدم برنامج "كاربول كاريوكي بالعربي" شيرين بسؤال أول عند ترحيبها بها، قائلا: "أهلا بصوت مصر يا مرحبا بيك، هل أنتي الوحيدة التي تستحق هذا اللقب؟ جاوبيني بنعم أم لا"، فأجابت المطربة: "نعم، ونص"، ليعلق الإعلامي: "الله أكبر".

وأجابت شيرين بعفوية وصراحة مفرطة عن أغلب أسئلة الإعلامي هشام الهويش، خلال حلولها ضيفة على برنامجه Carpool Karaoke Arabia عبر تلفزيون دبي، خاصة الفقرة التي تتعلق برأيها في زميلاتها بالوسط الفني.

وفي بداية الحلقة، استقبل الهويش المطربة بطبق مليء بـ"السوشي" فتناولت أكثر من قطعة ثم علقت بطريقة طريفة: "هم دول بس اللي جبتهم؟، مش قولتلك بحب السلمون".

 

وعرض المذيع مجموعة صور على شيرين لتتحدث عنهم، وكانت البداية مع نانسي عجرم التي قالت عنها المطربة: "جميلة وفي حالها، وعمرها ما اتكلمت عن حد وحش، والوحش اللي فيها إن هي مش بتسأل عليا خالص".

عن إليسا قالت شيرين : "بحب وضوحها، ومبحبش ساعات إن هي أما بتغني بحسّ كأنها ماسكة على الناس شيكات".

عن نوال الزغبي، قالت: "نوال عنوان الشياكة والثقة، بس كنت بسمع زمان إن صعب تسلم عليها، لكن أعتقد دلوقت مبقاش فيه كدا".

 

وعن نجوى كرم، قالت: "نجوى كرم التقل كله، والجمال والشياكة، بحبها وقلبها جميل، ومبتغيرش من حد ومركزة على نفسها أكتر، معرفش مدام نجوى كويس علشان أقول إيه الوحش اللي عندها".

عن هيفاء وهبي، قالت: "كل حاجة في هيفاء حلوة، كريمة ومجتهدة جدًا، ومش بحب فيها عصبيتها".

أما صورة حسام حبيب وسؤال المذيع عن خلافاتهم، فاجابت شيرين: "دايما خناقاتي أنا وحسام بتحصل كل يوم في شغلي"، فباغتها هشام بسؤاله: "هل تعرفي حسام مسميكي ايه على موبايله؟"، فأجبت "شوكليت".

 

فأجاب المذيع "الله أكبر"، ثم قدم لها طبقا من الفراولة وبجواره طبقا من الشيكولاته معلقا: "حتى نفتكر حسام سوا"، ثم رفع صورته فقبلتها شيرين.

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