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أحمد سعد يعلق على ملابسه المثيرة للجدل في حفلة جدة وسر اتصال تركي آل الشيخ له

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احمد سعد
الأحد، 28-05-2023 09:49 ص

تحدث المطرب أحمد سعد، عن حفله الغنائي الذي أثار من خلاله تفاعلا مع الجمهور بعد ظهوره بملابس شفافة على خشبة مسرح الحفل بالسعودية.

 

وقال سعد، في لقاء على هامش الحفل بعد انتهاءه: "أنا بستنى حفلة جدة وبخرج منها مفعم بالطاقة والأمل لصنع أعمال أفضل وأنجح، وحاسس بسعادة غير عادية، وكنا بنحضر للدويتو مع عمرو سعد قبلها بيوم وهو مكانش يعرف وكانت مفاجأة حلوة".

 

وأضاف: "جاتلي مكالمة مش متوقعة من المستشار تركي آل الشيخ وهي مكالمة أعتبرها عزيزة وغالية وطلب مني أغني من ألحان الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدي، وهو عارف كويس اني بحب النوع ده من الأغاني وهو الطرب، وكمان أنا اتخرجت في معهد الموسيقى العربية، وعارف إن الجمهور السعودي ذواق لازم تقديم وجبة ثقيلة ودسمة له، عايز أشكره وأشكر كل الشعب السعودي".

 

وحول تعاونه مع المستشار تركي آل الشيخ في أغنية "فوق واتعلم"، فأوضح: "المستشار تركي آل الشيخ بيكتب اللي بيحس بيه، وغير المشاهدات العالية التي حققتها الأغنية فجمهور التيك توك صنع فيديوهات كتير حلوة على الأغنية".

 

وكان الفنان أحمد سعد، قد تعرض لانتقادات لاذعة بعد ظهوره بملابس شفافة في الحفل الذي أحياه مؤخرا في جدة بالسعودية.

 

وظهر أحمد سعد بإطلالة اعتبرها البعض تناسب النساء أكثر، وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "إيه اللي أحمد سعد لابسه ده؟"، "هو اتفاجئ بالحفلة وملحقش يكمل الكم باين"، "هو مش خايف ليستهوا؟"، "أحمد سعد بيقدم محتوى كوميدي".

 

وبدأ أحمد سعد الحفل بغناء مجموعة من الأغاني أبرزها: إيه اليوم الحلو ده، بحبك يا صاحبي، عليكي عيون، قادر أكمل، سايرينا يا دنيا، وسع وسع، سألت نفسي وغيرهم من الأغاني الطربية القديمة

 

 

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