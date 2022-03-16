ابنة أحمد حلاوة تكشف آخر تطورات حالته:«نتعشم في كرم ربنا يحضر معانا رمضان»

الأربعاء، 16-03-2022
10:18 ص
كشفت هبة حلاوة، إبنة الممثل المصري أحمد حلاوة عن
الحالة الصحية لوالدها بعد نقله إلى المستشفى لمنذ أشهر، بعد إصابته بفيروس
كورونا
، وكشفت ابنته آخر تطورات حالته الصحية من خلال رسالة عبر حسابه الخاص على
موقع التواصل الإجتماعي.
وأثارت هبة حلاوة قلق الجمهور برسالتها التي قالت فيها:
" نأمل ونتعشم في كرم الله ان يتم شفاء والدي د. احمد حلاوة
ويأتي شهر رمضان
وهو ينير حياتنا كما كان .. أطمئن كل محبيه .. التحسن بسيط والحالة مستقرة ..
لازلنا في المستشفى لتلقي العلاج .. ومع دعواتكم وكرم الله سوف يكون في أحسن حال
قريبا بإذن الله تعالى".
متابعو ابنة حلاوة إنهالوا بالتعليقات على منشورها،
متمنين لوالدها دوام الصحة والعافية.
الجدير بالذكر، أن حلاوة كانت قد كشفت سابقاً أن حالة
والدها الصحية خطيرة للغاية، بسبب مضاعفات فيروس كورونا
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