خالد الصاوي يفقد صوته والأطباء يمنعونه من الكلام نهائيًا

الثلاثاء، 15-03-2022
12:31 م
يعاني الفنان خالد الصاوي
من التهابات شديدة في الأحبال
الصوتية منعه الأطباء
جراءها عن الكلام.
وكشفت زوجته تفاصيل عن الموضوع، مشيرة الى ان خالد ممنوع
عن الكلام بأوامر مشددة من فريقه الطبي المعالج بسبب تصويره بعض مشاهد أعماله الفنية
في أجواء شديدة البرودة.
وأشارت مي كريم الى ان زوجها أصيب بنزلة برد شديدة ادت الى
إلتهاب في الأحبال الصوتية :"كان يصور أكثر من عمل في الأيام الماضية، وكان بعود
من التصوير في ساعات متأخرة من الليل، وسط أجواء مليئة بالأتربة، مما جعله يصاب بهذه
الالتهابات، ومن المتوقع تحسن وضعه الصحي وعودته لتصوير أعماله الفنية بعد 48 ساعة
حسب تأكيد طبيبه المعالج".