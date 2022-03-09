بعد أيام من ارتباطهما رسميًا.. فنان شهير يعلن انفصاله عن مذيعة الحدث

الأربعاء، 09-03-2022
12:18 م
أعلن
الفنان مجدي صبحي
فسخ خطبته من الإعلامية منى الألفي، وذلك بعد أقل من أسبوعين على
إعلان خطبتهما.
وكتب
مجدي صبحي
منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قال فيه:
”بكل احترام تم إنهاء علاقتي بالسيدة مني الألفي، وأتمنى لها وأولادها كل سعادة، وكل
شيء نصيب“.
وكان
صبحي أعلن خطبته من المذيعة في قناة الحدث منى الألفي، في 25 فبراير الماضي، ونشر آنذاك
صورا من حفل الخطوبة عبر ”فيسبوك“ وعلق عليها: ”في ليلة من أجمل ليالي العمر تمت خطبة
الإعلامية المتألقة منى الألفي على الفنان مجدي صبحي
“.
واعتزل
صبحي الفن نهائيا وذلك خلال إعلان كتبه عبر ”فيسبوك“، قال فيه: ”أصدقائي وزملائي بعد
تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيًا بعد احترافي له على مدى 40 عامًا،
قدمت فيه أعمالا محترمة سيتذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية سيرة حب“.
وتراجع
بعد أسبوع واحد عن قراره، مؤكدًا حينها أنه أبلغ نقابة المهن التمثيلية بقراره.