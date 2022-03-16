تركي آل الشيخ مغردًا عن مرضه: اليوم نقاتل وغدًا نقاتل

الأربعاء، 16-03-2022
09:12 ص
أثارت تغريدة نشرها رئيس الهية العامة للترفيه قلق متابعيه، بشأن حالته
الصحية، خاصة وأنه تحدث فيها عن المرض
.
وكتب آل الشيخ في تغريدة نشرها باللغة الإنجليزية: "اليوم نقاتل، غدًا
نقاتل، في اليوم التالي نقاتل، وإذا كان هذا المرض
يخطط لجلدنا، فمن الأفضل إحضار
وجبة غداء، لأنه سيقضي يومًا طويلاً في القيام بذلك".
وأرفق "آل الشيخ" مع التغريدة صورة حديثة له، مع وصلة غنائية
لأغنية ساري للفنان محمد عبده.
وكان آل الشيخ، نشر تغريدة منذ أكثر من شهرين يقول فيها: "لقد تعود
هذا الجسد على مشرط الجراح"، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية في نيويورك.
شاهد التغريدة :