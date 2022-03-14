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أول ظهور لـ سمير صبري من داخل المستشفى

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الإثنين، 14-03-2022 09:47 ص

ظهر الفنان سمير صبري من داخل مستشفى المعادي العسكري، لأول مرة منذ
خضوعه لعملية دقيقة في قلبه.
 وزار المخرج مجدي أحمد علي، الفنان سمير صبري في المستشفى، لتسليمه جائزة أفضل ممثل من مهرجان الأقصر السينمائي.
وعلق المخرج على زيارة الممثل، وكتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي :"سعدت اليوم بزياره الفنان الكبير والانسان العظيم سمير صبري".
وأضاف :"شكرا لكل الاطباء العظام والعاملين بمستشفى المعادي الذين يرعون بكل اخلاص شخصا نادر التكرار".
وكانت أشارت الممثلة ميريت الحريري، إلى أن خبر حصول الممثل سمير صبري على هذه الجائزة عن دوره في فيلم "2 طلعت حرب"، قد رفع من معنوياته.



 

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