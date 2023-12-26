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أول رد من ساويرس على أنباء نقل استثماراته خارج مصر

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ساويرس
الثلاثاء، 26-12-2023 01:55 م


نفى رجل الأعمال نجيب ساويرس، نقل استثماراته ونشاطاته خارج مصر، قائلا:" هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة".
وأضاف "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين: "مقدرش أعيش في أي مكان تاني غير مصر".
وأضاف المهندس "ساويريس": "سعادتي وراحتي متواجدة في بلدي"، مضيفا:" شركاتنا عالمية وتعمل في أماكن كثيرة بالعالم وهذا الأمر يشرف مصر ولا يضرها".
وتابع: "إحنا طول عمرنا عندنا نشاط دولي وهذا أمر مفيد للدولة المصرية وأرباحنا يتم تحويلها لداخل مصر بشكل دائم"، مضيفًا: "المصانع والفنادق الخاصة بنا متواجدة في مصر ومستمرة و لا صحة لنقلها للخارج".

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