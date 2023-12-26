أول رد من ساويرس على أنباء نقل استثماراته خارج مصر

الثلاثاء، 26-12-2023
01:55 م
نفى رجل الأعمال نجيب ساويرس
، نقل استثمارات
ه ونشاطاته خارج مصر
، قائلا:" هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة".
وأضاف "ساويرس
"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين: "مقدرش أعيش في أي مكان تاني غير مصر
".
وأضاف المهندس "ساويريس": "سعادتي وراحتي متواجدة في بلدي"، مضيفا:" شركاتنا عالمية وتعمل في أماكن كثيرة بالعالم وهذا الأمر يشرف مصر
ولا يضرها".
وتابع: "إحنا طول عمرنا عندنا نشاط دولي وهذا أمر مفيد للدولة المصر
ية وأرباحنا يتم تحويلها لداخل مصر
بشكل دائم"، مضيفًا: "المصانع والفنادق الخاصة بنا متواجدة في مصر
ومستمرة و لا صحة لنقلها للخارج".