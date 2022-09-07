الأربعاء 07 سبتمبر 2022
توقيت مصر 09:19 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نجم المنتخب يفتح النار على مجدي عبدالغني ومصطفى يونس: معندهمش أصل

ليس بين كل الأسماء التي طُرحت.. ميدو: مدرب الأهلي الجديد جامد ومعلم

أحمد موسى يبكي على الهواء: لازم الرئيس يطلع يتكلم

«أصبح معزولًا».. صحيفة بريطانية تكشف مفاجآت عن صلاح وما فعله معه كلوب

اعترافات صادمة للمتهمة بقطع عضو زوجها الذكري أثناء العلاقة: رميته في الزبالة

قرار مفاجئ من المحكمة بإيداع قاتل سلمى بهجت مستشفى الأمراض العقلية

بعد السعودية وقطر.. قرار عاجل من الإمارات بشأن العمالة ونظام الكفيل

ارتفاع الدولار والريال أمام الجنيه.. سعر العملات اليوم

بعد مشاركته في عزاء شقيقته.. علاء مبارك ينشر صورة مفاجئة لوالده مع الخطيب

ندى الكامل: معايا فلوس كتير أوي ملايين في البنك.. بس محتاجة راجل

ADS
 

أحمد موسى يبكي على الهواء: لازم الرئيس يطلع يتكلم (فيديو)

Capture
أحمد موسى
Native
Teads
الأربعاء، 07-09-2022 08:53 ص

تأثر الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، وغالب الدموع، أثناء الحديث عن الصعوبات التى مرت بها مصر، وأن ما حدث فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يحدث من قبل.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الجميع كان يعلم أين ستذهب مصر، ولكن الستر اللى معنا، و الإنقاذ، هو اللى حمانا.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا ينتظر إشادة من أحد، ولكن الشهادة بالحقيقة هى من سيحاسب عليها كل شخص.

وأشار إلى أنه عاش جميع الظروف التى مرت بها مصر فى 2011، وبعدها.
وأوضح أنه لم يشارك فى ثورة 25 يناير، و أنه كان يعلم أن هناك خطر، تتعرض له البلاد.
وكشف أنه يمتلك ملفات سيتم عرضها فى الوقت المناسب، و يمتلك أشياء لم تنشر، وسيتم عرضها فى الوقت المناسب.
وتابع :" حرام عليكم تظلموا  مصر، وحرام أن حد يسمح لحد يخرب مصر".

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يخرج ويتحدث لأهل بلده، ولشعبه العظيم، عن ما يتم خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن الشعب يشعر بحالة طمأنينة عندما يستمع لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه يتمنى أن يتحدث الرئيس لشعبه، لكشف التحديات والحقائق، مؤكدًا أن الرئيس منذ فترة لم يتحدث مع شعبه.
وأشار إلى أن الدولة لديها تحديات، والرئيس دائمًا يقول، نواجه جميعًا، و الدولة بالكامل يد واحدة.
وكشف أحمد موسى، أن الرئيس عندما استلم مصر كانت بلد منتهية، و كانت مدمرة، وخلال فترة الرئيس تم إصلاح الكثير، وتم استصلاح الأراضي، وتم عمل مشروعات عملاقة.
وتابع : الرئيس تسلم الوطن وهو فى حالة دمار، ونسبة البطالة كانت عالية جدًا، و وكانت هناك مشكلات كثيرة.

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تعمر وتبنى ولا تهجر كما ينشر من قبل الإعلام المعادي، وأن أفضل الأراضى الزراعية موجودة على نهر النيل.

وقال أحمد موسى، إنه من شطورة بـ سوهاج، و أفضل أرض زراعية موجودة فى شطورة، و تنتج جميع المحاصيل الزراعية المميزة.

ولفت إلى أن مساحة المبانى بجزيرة الوراق، كانت على 60 فدان و وصلت لـ 400 فدان فى 2017 ، وذلك من أصل الـ 1000 فدان، وأن الصرف الصحي، لـ اهالى جزيرة الوراق، يلقى فى نهر النيل، التى نشرب منها، ويتم وضع الأسماك بها.



الزحف العمرانى على جزيرة الوراق زاد من 60 فدان عام 1996 إلى 400 فدان عام 2017.

وعرض أحمد موسى صورة توضح، حجم المبانى التى تم البناء عليها، قبل عام 1996، و حتى 2017، و تبين أن مساحة المبانى كانت كبيرة جدًا.

وأشار إلى أن المبانى العشوائية تسبب فى تقليل نسبة الأراضى المنزرعة، وهذا الأمر يسبب مشكلات كبيرة.


 

إقرأ ايضا

72019711054860804795

اعترافات صادمة للمتهمة بقطع عضو زوجها الذكري أثناء العلاقة: رميته في الزبالة

من-هو-إسلام-محمد-فتحى-قاتل-فتاة-الزقازيق-سلمي-الشوادفي

قرار مفاجئ من المحكمة بإيداع قاتل سلمى بهجت مستشفى الأمراض العقلية

85-010229-alaa-mubarak-recovery-funds_700x400

بعد مشاركته في عزاء شقيقته.. علاء مبارك ينشر صورة مفاجئة لوالده مع الخطيب

أخبار متعلقة

11-28

فيديو يوثق لحظة الاعتداء وطعن كويتي في مصر

T1661780017152851f0f8b6d0950668859f7560b074image

وزير المالية: «مصر تمر بظروف صعبة.. محدش بياخد كل حاجة»

20170701_135659_7057

بعد حصولها على الجنسية الكويتية.. نهى نبيل: أحب مصر ولكن ولائي للكويت

000_1QF0QW-scaled

بيان رسمي.. مصر تفجر مفاجأة عن قرار الكويت بإنهاء عقود العمالة المصرية

سامح-شكري-وزير-الخارجية-1600x1000

«أسبوع خطر»..تحذير رسمي من السفارة للمصريين في هذه الدولة

Capture

فيديو لغناء شاب «نقاش» يستنفر فنانين ومشاهير وعلاء مبارك يعلن انبهاره