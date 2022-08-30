وزير المالية: «مصر تمر بظروف صعبة.. محدش بياخد كل حاجة»

الثلاثاء، 30-08-2022
09:24 ص
رد وزير المالية
محمد معيط على شكوى المواطنين، من ارتفاع تكاليف المعيشة،
بقوله: "مفيش حد بياخد كل حاجة"، وذلك على هامش مؤتمر صحفي عقده أمس
الاثنين.
واعتبر "معيط"، أن ارتفاع تكاليف المعيشة، أمر طبيعي تشهده جميع
دول العالم، قائلًا: تحفظ المواطنين وعدم الموافقة على بعض قرارات الحكومة أو
المسئولين أمر طبيعي، ولكن علينا النظر إلى ما نحن عليه الآن وما كنا عليه في
السابق، ومعدل التحسن الذي وصلت إليه مصر
الآن".
وأضاف: المواطنون كانوا يشتكون من الوقوف في إشارة المرور لأكثر من نصف
ساعة وهو ما لم يعد موجودا حاليا في ظل ما تنفذه الدولة من مشروعات طرق، لافتًا
إلى سابق شكواهم أيضًا من تدهور حالة الطرق والبنية التحتية.
وأكد وزير المالية
أن مصر
تمر في الفترة الحالية بظروف صعبة، ولكن هذا أمر
طبيعي وتشهده جميع دول العالم"، لافتا إلى أن "تلك الظروف تسببت في بعض
المشاكل الخاصة بالواردات المصر
ية"، ومضيفًا: "مفيش حد بياخد كل حاجه".