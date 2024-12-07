«أحبه ولكن».. تصريح جديد من رئيس باريس سان جيرمان بشأن ضم محمد صلاح

السبت، 07-12-2024
04:03 م
أدلي ناصر الخليفي
، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بتصريحات جديدة، بشأن موقفه من التعاقد مع محمد صلاح
.
وانتشرت في الآونة الأخيرة تقاريرًا تفيد بوجود رغبة من باريس سان جيرمان، للتعاقد مع محمد صلاح
، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال ناصر الخليفي
في تصريحات جديدة لوسائل الإعلام: «أنا أحب محمد صلاح
، إنه جزء من عالمنا في الشرق الأوسط وأفريقيا».
وأضاف: «أنا فخور جدًا بما فعله محمد صلاح
في الدوري الإنجليزي وليفربول
. لدي احترام كبير له ولناديه، ولكن هو لديه عقدًا مع النادي، ولذا لم نتحدث معه أبدًا».
ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح
مع ليفربول
، بنهاية الموسم المقبل، وسيكون بإمكانه الانتقال صوب أي نادٍ آخر، بعد انتهاء الموسم الجاري.